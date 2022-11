Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: 4 Fahrzeuge in der Albert-Weisgerber-Allee zerkratzt

St. Ingbert-Mitte (ots)

In der Nacht vom 25.11.2022, auf den 26.11.2022, kam es zur Sachbeschädigung an insgesamt 4 Pkw in der Albert-Weisgerber-Allee, nahe der Lilienstraße, in St. Ingbert. Ein bislang unbekannter Täter hatte tiefe Lackkratzer in die jeweiligen Beifahrerseiten der angegangenen Pkw, die an der Straße geparkt waren, gekratzt. Als Tatmittel könnte ein spitzer Gegenstand zum Einsatz gekommen sein. Es entstand ein Sachschaden im mittleren 4-stelligen Bereich. Es wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. Anwohner oder Passanten, die sachdienliche Angaben zur Tat machen können, werden um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert, 06894/1090, gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell