Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Täter im Deliktsbereich Graffiti in St. Ingbert auf frischer Tat ertappt

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am 24.11.2022 erschien gegen 11:45 Uhr eine aufmerksame Zeugin bei der Polizei St. Ingbert und gab an, einen jungen Mann gerade beim Anbringen von Farbschmierereien in der Ludwigstraße und der Poststraße beobachtet zu haben. Wie sich später herausstellte brachte der Täter mit einem sogenannten "Squeezer" Schriftzüge in weißer Farbe an unterschiedlichen Objekten an. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten zur Ergreifung der Person, nachdem er offensichtlich gerade einen Schriftzug an einer Bushaltestelle in der Poststraße anbrachte. Es handelte sich um einen 19-Jährigen aus Spiesen-Elversberg. Dieser muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung verantworten. Die angegangenen Bereiche wurden durch Beamte der Polizei St. Ingbert bereits überprüft und zuordenbare weitere Beschädigungen aufgenommen. Es wird von einem Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro ausgegangen. Sollte es weitere Geschädigte oder Zeugen der Taten geben, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert, 06894/1090, gebeten.

