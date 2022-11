Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Körperliche Auseinandersetzung zwischen zweo Pkw-Fahrern in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am 26.11.2022, gegen 13:50 Uhr, wurde der Polizei St. Ingbert eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Pkw-Fahrern in der Oststraße, in St. Ingbert, nahe dem dort befindlichen Baumarkt, gemeldet. Nach einer Meinungsverschiedenheit über die jeweiligen Fahrweisen in einem nahe gelegenen Kreisverkehr, seien die Kontrahenten, ein Smartfahrer mit IGB-Kreiskennzeichen und ein Mazdafahrer mit NK-Kreiskennzeichen, an einer Ampel zum Stehen gekommen. Auf offener Straße sei es dann zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Fahrern gekommen. Beide seien danach mit ihren Fahrzeugen weggefahren. Der Anfangsverdacht einer wechselseitig begangenen Körperverletzung steht im Raum. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei St. Ingbert, 06894/1090, in Verbindung zu setzen.

