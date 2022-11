Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht Bank 1 Saar Rohrbach

St. Ingbert (ots)

Am 17.11.2022 kam es in der Zeit von 08:00 - 17:45 Uhr auf dem Parkplatz hinter der Bank1Saar Filiale in St. Ingbert- Rohrbach in der Straße Auf dem Hochrech zu Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein geparkter schwarzer VW Polo mit HOM-Kreiskennzeichen im Heckbereich beschädigt.

Zu dem Unfallverursacher ist bislang nur bekannt, dass dieser einen weißen PKW fahren soll.

Hat jemand den oben genannten Sachverhalt beobachtet und kann Angaben zum Sachverhalt machen, wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

