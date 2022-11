Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Einbruch in Einfamilienhaus

St. Ingbert (ots)

Am 22.11.2022 zwischen 16:00 Uhr und 19:45 Uhr kam es in der Detzelstraße in St. Ingbert zu einem Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus. Zur Tatzeit hielten sich dort keine Bewohner auf.

Der Täter drang über die Terrassentür ins Anwesen ein und durchwühlte alle Schränke. Anschließend entwendete er einen Tresor samt Inhalt.

Anschließend verlässt der Täter das Anwesen über die Einstiegsstelle und flüchtet in unbekannte Richtung.

Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Bereich.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert, Tel.: 06894/1090, in Verbindung zu setzen.

