LPI-GTH: Einbruch in Kleingarten - Zeugen gesucht

Ruhla (Wartburgkreis) (ots) - Ein 31-jähriger Hyundai-Fahrer fuhr in der vergangenen Nacht, gegen 01.30 Uhr, die Straße Dornsenberg, in Richtung Winterstein. In einer Linkskurve kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen zwei am Fahrbahnrand parkende Pkw. Eines der parkenden Fahrzeuge wurde gegen einen Wegweiser und einen Pflanzpfahl geschoben. Der 31-Jährige verletzte sich leicht. Der Skoda als ...

