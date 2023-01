LPI-GTH: Betrunkener Skoda-Fahrer

Arnstadt (ots) - Am Mittwochabend kam es gegen 23.00 Uhr zu einem Vorfall in einem Schnellrestaurant am Lindenplatz. Vier unbekannte Männer sollen mit alkoholischen Getränken das Restaurant betreten und einen 18-Jährigen beleidigt und bedroht haben. Sie verließen sodann das Lokal und bestellten am Drive-in Lebensmittel im Wert von knapp 200 Euro, nahmen diese aber nicht entgegen und bezahlten nicht. Zwei der Männer ...

mehr