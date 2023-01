Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen gesucht nach Vorfall an Schnellrestaurant

Arnstadt (ots)

Am Mittwochabend kam es gegen 23.00 Uhr zu einem Vorfall in einem Schnellrestaurant am Lindenplatz. Vier unbekannte Männer sollen mit alkoholischen Getränken das Restaurant betreten und einen 18-Jährigen beleidigt und bedroht haben. Sie verließen sodann das Lokal und bestellten am Drive-in Lebensmittel im Wert von knapp 200 Euro, nahmen diese aber nicht entgegen und bezahlten nicht. Zwei der Männer liefen danach über den Parkplatz und zerstörten eine Fensterscheibe des Gebäudes. Die vier Unbekannten fuhren mit einem Pkw, vermutlich ein Audi, in unbekannte Richtung davon. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und die Männer kennen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0019052/2023 entgegengenommen. (ah)

