LPI-GTH: Von der Straße abgekommen

Gotha (ots) - Gestern Abend kam es gegen 22.10 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Wohnungsbrand im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Clara-Zetkin-Straße. Der sich in der Wohnung des 24-Jährigen entwickelnde Rauch verteilte sich in der Folge im Hausflur, sodass er selbst und eine weitere 70-jährige Bewohnerin mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. An der Wohnung entstand erhebliche Brandzehrung und damit ...

mehr