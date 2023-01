Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wohnungsbrand

Gotha (ots)

Gestern Abend kam es gegen 22.10 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Wohnungsbrand im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Clara-Zetkin-Straße. Der sich in der Wohnung des 24-Jährigen entwickelnde Rauch verteilte sich in der Folge im Hausflur, sodass er selbst und eine weitere 70-jährige Bewohnerin mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. An der Wohnung entstand erhebliche Brandzehrung und damit Sachschaden von rund 10.000 Euro. Sie ist derzeit unbewohnbar. Gegen 23.15 Uhr konnte das Feuer vollständig gelöscht werden. Alle weiteren Wohnungen im Haus sind bewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (ah)

