LPI-GTH: Einbruch in Arztpraxis

Arnstadt (ots) - Vergangene Nacht verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem im Rohbau befindlichen Einfamilienhaus in der Heinz-Walter-Straße und entwendeten einen Akkuschrauber der Marke Makita mit Koffer in grün, einen Werkzeugkoffer der Marke Parkside in rot-schwarz und einen Trennschleifer der Marke Bosch Professional in blau. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise werden von der Polizei ...

