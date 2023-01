LPI-GTH: Diebstahl aus Rohbau - Zeugen gesucht

Bad Tabarz (ots) - Ein 68-jähriger Renault-Fahrer kam gestern Abend auf der winterglatten Straße zwischen Brotterode und Bad Tabarz in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit einer Leitplanke. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der Fahrer blieb unverletzt. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Thüringer Polizei Telefon: 03621-781503 ...

