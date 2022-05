Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gingen an der Fils - Leicht verletzt nach Auffahrunfall

Am Donnerstag waren rund 10.000 Euro Sachschaden die Folge eines Zusammenstoßes bei Gingen an der Fils.

Ulm (ots)

Kurz vor 17 Uhr fuhr ein 62-Jähriger mit seinem Renault auf der B10 in Richtung Ulm. Zwischen der Anschlussstelle Süßen/Ost und Kuchen staute sich der Verkehr. Wohl aus Unachtsamkeit fuhr der 62-Jährige in den vor ihm haltenden Dacia einer 23-Jährigen. Der Dacia wiederum stieß dann mit dem vor ihm wartenden Opel einer 39-Jährigen zusammen. Der Renault-Fahrer erlitt beim Aufprall leichte Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte ihn und die 23-Jährige vorsorglich in eine Klinik.

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Vermeiden Sie deshalb jede Art von Ablenkung. Und halten Sie Abstand. Wer ausreichend Abstand hält, hat gute Chancen, auch bei unvorhersehbaren Ereignissen noch rechtzeitig anhalten zu können und einen Unfall zu vermeiden. Weitere Informationen finden Sie unter www.gib-acht-im-verkehr.de

+++++++ 0974815

Jürgen Rampf, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell