Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Weiterer Diebstahl aus Rohbau - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Vergangene Nacht verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem im Rohbau befindlichen Einfamilienhaus in der Heinz-Walter-Straße und entwendeten einen Akkuschrauber der Marke Makita mit Koffer in grün, einen Werkzeugkoffer der Marke Parkside in rot-schwarz und einen Trennschleifer der Marke Bosch Professional in blau. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise werden von der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0018336/2023 entgegengenommen. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell