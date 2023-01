Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geldbörse gestohlen - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Unbekannte entwendeten einer 83-Jährigen gestern, gegen 09.30 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Goethestraße die Geldbörse. Die Seniorin hatte das Portmonee in einem Stoffbeutel am Wagen hängen, was der oder die Unbekannte ausnutzte. Wer hat den Diebstahl beobachtet und kann Angaben machen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0018639/2023 entgegengenommen. (ah)

