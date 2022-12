Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Exhibitionist - Polizei sucht Zeugen

Konstanz (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich bereits am vergangenen Freitagnachmittag im Mühlenweg ereignet hat. Gegen 15:40 Uhr sprach ein unbekannter Mann ein 11-jähriges Mädchen auf dem Fußweg beim Bolzplatz an, verfolgte sie und entblößte sich anschließend vor dem Kind. Das Mädchen flüchtete und bat einen Passanten um Hilfe. Wie sich mittlerweile herausstellte, sprach der unbekannte Mann am selben Nachmittag ein weiteres 10 Jahre junges Mädchen ebenfalls im Bereich des dortigen Bolzplatzes an und zeigte sich auch hier entblößt.

Zu dem unbekannten Täter liegt der Polizei folgende Personenbeschreibung vor: männlich, ca. 180 Zentimeter groß, schlank, dunkelblonde bis hellbraune kurze Haare seitlich rasiert. Bekleidet war der Mann mit einer grau/weiß gestreiften Jacke und einer Jeans. Als der Mann die 10-Jährige ansprach, soll er einen schwarzen Kapuzenpulli mit der Kapuze auf dem Kopf getragen haben.

Das Kriminalkommissariat Konstanz hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, denen der Unbekannte aufgefallen ist, oder die sonst Hinweise auf seine Identität geben können, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell