Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/ Lkr. Rottweil) Auffahrunfall- zwei leicht Verletzte

Oberndorf am Neckar (ots)

Zu einem Unfall mit zwei leicht verletzten Personen und mit drei beteiligten Wagen ist es am Donnerstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr auf der Landesstraße 424 zwischen den Anschlussstellen Altoberndorf Süd und Altoberndorf Nord gekommen. Ein 38 Jahre alter Fahrer eines Skoda war auf der L 424 aus Richtung Epfendorf kommend in Richtung Oberndorf unterwegs. Ein vor dem Skoda fahrender 30-Jähriger musste auf Höhe der Einmündung zur Straße "Scheibenbühl" seinen Renault Zoe verkehrsbedingt anhalten. Der 38-Jährige erkannte diesen Umstand zu spät und versuchte noch nach links auszuweichen. Trotzdem prallte der Skoda gegen das Heck des Renault und im weiteren Verlauf mit einem entgegenkommenden Opel Astra eines 31-Jährigen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich der Opel-Fahrer und dessen 26-jährige Beifahrerin leicht. Rettungswagen brachten die Verletzten in eine Klinik. Abschlepper kümmerten sich um die drei unfallbeschädigten Wagen. Die Polizei schätzt den am Skoda entstandenen Sachschaden auf eine Höhe von rund 10.000 Euro, am Renault auf zirka 5.000 Euro und am Opel auf 10.000 Euro.

