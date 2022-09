Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen der Polizei Bad Hersfeld

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld.

Am Samstag, den 03.09.2022 um 13:00 Uhr stellte eine 31-jährige Kraftfahrzeugführerin aus Neuenstein ihren PKW Volkswagen UP auf den Parkplatz des OBI-Marktes in der Heinrich-von-Stephan-Straße ab. Gegen 13:45 Uhr begab sie sich wieder zu ihrem PKW, bestieg diesen und fuhr in die 1. Etage des Parkhauses der City-Galerie in Bad Hersfeld wo sie von ca. 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr parkte. Als die junge Frau gegen 15:30 Uhr zuhause an ihrer Wohnanschrift ankam, stellte sie den Schaden an ihrem Fahrzeug fest. Beide zuvor besuchten Orte kommen als Tatörtlichkeiten in Betracht. Es entstand Sachschaden am PKW von ca. 500 Euro Hinweise auf den Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor.

Die Polizeistation Bad Hersfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Diese können an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621 / 932-0 , jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de mitgeteilt werden.

Bad Hersfeld.

Am 09.09.2022 um 17:01 Uhr befuhren ein 26-jähriger junger Mann aus Hilders, mit seinem PKW Volkswagen Passat, sowie ein 39-jähriger Fahrzeugführer aus Bad Hersfeld, mit seinem PKW Tesla, hintereinander die Frankfurter Straße aus Richtung Innenstadt Bad Hersfeld kommend in Fahrtrichtung Fulda. An der "LOMO-Kreuzung" musste der Fahrer des Volkswagen Passat verkehrsbedingt abbremsen, da er nach rechts auf die Bundesstraße 62 in Richtung Niederaula abbiegen wollte. Diesen Abbremsvorgang bemerkte der Fahrer des Tesla zu spät und fuhr dem VW-Fahrer auf. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von ca. 2.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

