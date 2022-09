Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und Vogelsbergkreis

FD

Auffahrunfall - 70-Jähriger leicht verletzt

Fulda. Am Montag (12.09.) kam es gegen 15.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro entstand. Ein 70-jähriger Kia-Fahrer aus Sinntal sowie ein 34-jähriger Audi-Fahrer aus Fulda befuhren in genannter Reihenfolge die Karl-Storch-Straße stadtauswärts. Als der 70-Jährige seine Geschwindigkeit verringerte und nach rechts abbiegen wollte, erkannte der 34-Jährige dies zu spät und fuhr auf den Kia auf. Der 70-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfallflucht

Bebra. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Freitag (02.09.), 15 Uhr, und Montag (12.09.), 14 Uhr, in der Straße "Am Wasserturm" einen schwarzen Renault-Clio im Bereich der Beifahrerseite. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte dieser das Fahrzeug und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von rund 350 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Nach Unfallflucht Hinweise erbeten

Kirchheim. Am Montag (12.09.), gegen 17.40 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen, polnischen Transporters die Heddersdorfer Straße in Heddersdorf in Richtung Frielingen. Zur selben Zeit befuhr ein 37-jähriger Mann aus Oberaula mit einem orangefarbenen VW Touran die Bundesstraße 454 von Frielingen kommend in Richtung Heddersdorf. Auf Höhe der Kreuzung Heddersdorfer Straße / Mittelbergstraße / Grabenweg kam der unbekannte Fahrer mit seinem weißen Transporter aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte der 37-jährige Mann aus Oberaula seinen Touran nach rechts in Richtung Grabenweg und überfuhr hierbei eine Bordsteinkante, wodurch zwei Reifen beschädigt wurden. Der Fahrer des Transporters entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Wildunfall

Hohenroda. Am Mittwoch (07.09.), gegen 21.05 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Mann aus Geisa mit einem Audi A6 Avant die Landstraße 3173 aus Mansbach kommend in Richtung Oberbreizbach. Auf halber Strecke überquerte plötzlich ein Reh die Fahrbahn, was durch den Fahrzeugfahrer erfasst wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Bad Hersfeld. Am Montag (12.09.), gegen 18.50 Uhr, bemerkten Zeugen, dass ein 21-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit einem grauen Mazda 6 einen auf dem Parkplatz der Heinrich-von-Stephan-Straße geparkten weißen VW Beetle beschädigte. Der 21-Jährige touchierte vermutlich beim rückwärts Ausparken den ordnungsgemäß geparkten VW. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 700 Euro. Weitere Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Von Fahrbahn abgekommen

Schlitz. Am Montag (12.09.), gegen 19.30 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Renault Megan die Fuldaer Straße von Hemmen herkommend. In Höhe der Hausnummer 23 wurde er von einem Pkw überholt, welcher ihn beim Wiedereinscheren schnitt. Vermutlich hierdurch verlor der 25-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Sandsteinmauer. Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrer schwer und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug selbst entstand Totalschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nach Aussage des 25-Jährigen soll es sich bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers um einen dunklen Wagen, eventuell einen VW Golf handeln. Hinweise zum Unfallhergang sowie Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter 06641-9710 oder 64442-609990.

Polizeistation Lauterbach

