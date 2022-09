Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 20-Jähriger bei Streitigkeiten verletzt - Zeugen gesucht

Hersfeld-Rotenburg (ots)

20-Jähriger bei Streitigkeiten verletzt - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Auf einem Parkplatz in der Heinrich-von-Stephan-Straße kam es am Montagabend (12.09.), gegen 18.50 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. In deren Verlauf wurde ein 20-jähriger Mann aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg mit einem Messer leicht verletzt und musste zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Die genauen Hintergründe der Streitigkeiten sind derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen hierzu dauern an. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können oder zur Tatzeit in diesem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch auf Schulgelände

Bad Hersfeld. In der Dreherstraße im Stadtteil Hohe Luft brachen unbekannte Täter zwischen Freitagmittag (09.09.) und Montagmorgen (12.09.) auf einem Schulgelände gewaltsam ein Garagentor auf. Entwendet wurde nichts. Es entstand ein geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Lagerhalle

Nentershausen. Zwischen Freitag (02.09.) und Montag (12.09.) hebelten unbekannte Täter die Notausgangstür einer Lagerhalle in der Straße "Rosental" in Weißenhasel auf. Aus dem Inneren entwendeten sie Steuer- und Bedienpanels von Infrarotschweißmaschinen sowie ein Panel zu einer Montagevorrichtung im Wert von rund 16.000 Euro. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Bad Hersfeld. Eine Gaststätte in der Rittergasse war Montag (12.09.), zwischen 15 und 18 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Gewaltsam versuchten diese die verschlossene Eingangstür aufzutreten, was jedoch nicht gelang. Die Täter ließen von ihrem Vorhaben ab und hinterließen rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

