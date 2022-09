Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichen gestohlen - Einbruch in Mehrfamilienhaus - Trickbetrug über Messenger-Dienst WhatsApp

Vogelsbergkreis (ots)

Kennzeichen gestohlen

Lauterbach. Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Montag (12.09.) die beiden Kennzeichen "FD-SN 87" eines schwarzen Audi Q3 von dem Parkplatz eines Krankenhauses in der Straße "Am Eichberg". Das Diebesgut hat einen Wert von rund 80 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Alsfeld. Ein Mehrfamilienhaus in der Lutherstraße war am Montag (12.09.), zwischen 13 und 17 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Über die Rückseite des Hauses gelangten sie auf das Grundstück, wo sie ein Garagentor aufhebelten. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Trickbetrug über Messenger-Dienst WhatsApp

Grebenhain. Unbekannte kontaktierten am Montagabend (12.09.) eine Frau aus Grebenhain über den Messenger-Dienst WhatsApp und gaben sich als deren Tochter aus. Durch geschicktes Vorgehen brachten die Betrüger die Dame dazu, einen vierstelligen Betrag an ein ihr unbekannter Konto zu zahlen. Kurze Zeit später erkannte die Dame den Betrug und informierte die Polizei.

Ihre Polizei warnt daher eindringlich:

- Übergeben oder Überweisen Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen oder Konten! - Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon oder über Messenger Dienste nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen! - Speichern Sie nicht automatisch vermeintlich "neue" Rufnummern von Kontakten ab. Versuchen Sie erst die Personen unter den Ihnen bekannten, "alten" Telefonnummern zu kontaktieren! - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf und beenden sie Kontakte über soziale Netzwerke, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert! - Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an!

Trickbetrug ist vielfältig! Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Gut informierte Menschen lassen sich nicht so leicht verunsichern und können entsprechende Situationen richtig einschätzen.

Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Julissa Bär

