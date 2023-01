Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Garagenaufbrüche

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Gleich zwei Anzeigen wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls aus einer Garage musste die Gothaer Polizei am Freitag aufnehmen. Unbekannte öffneten in der Von-Zach-Straße in der Nacht vom 19. zum 20. Januar zwei Garagentore gewaltsam und entwendeten aus einer Garage ein Moped der Marke Simson und aus der anderen ein Vorhängeschloss sowie eine Lankradabdeckung aus Lammfell. Zudem wurden Türen des in dem Raum abgestellten Pkw Mitsubishi aufgehebelt und dadurch beschädigt. Der Beute- und Sachschaden betrug mehrere Tausend Euro. Zeugenhinweise zu dem oder den Tätern nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 entgegen. Bezugsnummern: 0020346/2023 und 0019302/2023 (av)

