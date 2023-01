Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchte Telefontrickbetrüge

Landkreis Gotha (ots)

Zu zwei versuchten Telefontrickbetrügen kam es am Freitag im Bereich des Inspektionsdienstes Gotha. Zwei 38 und 83 Jahre alten Frauen meldeten, dass sie von Unbekannten per Telefon kontaktiert wurden und diese mitteilten, dass Verwandte in einen Verkehrsunfall verwickelt wären, wobei ein Beteiligter zu Tode gekommen sein soll. Mit dieser Methode, ein sogenannter "Schockanruf", wird der Angerufene unter Stress gesetzt und im Anschluss zur Überweisung eines meist sehr Hohen Geldbetrags aufgefordert, um den Verwandten aus einem scheinbaren Polizeigewahrsam auszulösen. In den beiden genannten Fällen kam es glücklicherweise nicht zu einer Vermögensübertragung. Die Polizei in Gotha hat die Ermittlungen zu den Betrugsversuchen aufgenommen. (av)

