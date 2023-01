LPI-GTH: Stromkasten beschädigt - Zeugen gesucht

Amt Wachsenburg (ots) - Unbekannte Täter beschädigten am vergangen Freitag, in der Zeit von 13.30 Uhr bis 15.41 Uhr ein Teilstück eines Zaunes, an einer Pferdekoppel in Sülzenbrücken. Neben einem Pfosten wurde auch ein Maschendrahtzaunsfeld beschädigt. Hierdurch konnten die dort befindlichen Pferde die Koppel verlassen. Der Sachschaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt. Die Pferde konnten später wieder eingefangen ...

