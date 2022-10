Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Gemeinde Hude +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen sind am Dienstag, 11. Oktober 2022, im Ströhenweg in der Gemeinde Hude in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

In der Zeit von 11:20 bis 11:50 Uhr begaben sich unbekannte Personen hinter das Haus und schlugen hier eine Fensterscheibe ein. Durch das geöffnete Loch konnte das Fenster geöffnet und sich so Zutritt verschafft werden. Im Haus wurde nach Wertgegenständen gesucht und schließlich Bargeld und Schmuck entwendet.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, wird gebeten, unter 04431/941-0 Kontakt mit der Polizei Wildeshausen aufzunehmen.

