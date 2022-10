Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Harpstedt +++ Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Hamburg +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Dienstag, 11. Oktober 2022, gegen 17:15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Harpstedt entstanden. Die Autobahn 1 musste in Richtung Hamburg voll gesperrt werden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Zur Unfallzeit befuhr ein 67-jähriger Mann aus Hamburg mit einem Sattelzug die Autobahn 1 in Richtung Hamburg. Zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener ist zurzeit eine Baustelle eingerichtet, die Fahrbahn deshalb verengt. Der linke Fahrstreifen darf nicht von Fahrzeugen befahren werden, die breiter als 2,20 Meter sind. Ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Kleintransporters nutzte den linken Fahrstreifen trotzdem und überholte den Sattelzug des 67-Jährigen kurz vor der Anschlussstelle Groß Ippener. Dieser musste mit seinem Zug nach rechts ausweichen, um eine Kollision mit dem Kleintransporter zu verhindern, durchbrach Schutzwände aus Beton und kam auf diesen zum Stehen.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 90.000 Euro. Der 67-Jährige blieb unverletzt. Zunächst wurde der Verkehr in Richtung Hamburg einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Ab 19:30 Uhr musste durch die Straßen- und Autobahnmeisterei Wildeshausen eine Vollsperrung eingerichtet werden. Der Verkehr in Richtung Hamburg wurde an der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord von der Autobahn geleitet.

Die Bergung des Sattelzuges, der zunächst mit einem Kran von der Schutzplanke gehoben werden musste, dauerte bis in die Nacht. Die Vollsperrung konnte am Mittwoch, 12. Oktober 2022, um 02:10 Uhr, aufgehoben werden.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und dem weißen Kleintransporter geben können, werden gebeten, sich unter 04435/9316-0 mit der Autobahnpolizei Ahlhorn in Verbindung zu setzen.

