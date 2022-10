Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Eine junge Frau ist am Montag, 10. Oktober 2022, 08:00 Uhr, auf der Rahdener Straße mit einem Bagger kollidiert. Es entstand hoher Sachschaden.

Die 20-Jährige aus Nordenham befuhr mit einem Kleintransporter die Rahdener Straße in Richtung Blexen. In Höhe der Burgstraße wollte sie in einem Baustellenbereich an einem auf der Straße stehenden Bagger vorbeifahren. Der Bagger führte Arbeiten auf dem Geh- und Radweg durch. Beim Schwenken stieß der Bagger gegen den vorbeifahrenden Transporter.

Personen blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden betrug 7.000 Euro.

