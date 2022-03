Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Trickdiebstahl

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld. Unbekannte beobachteten am Mittwoch (23.03.), gegen 14.30 Uhr, an der Kasse eines Lebensmittelmarkts in der Grünberger Straße die Kartenzahlung einer 66-jährigen Frau aus dem Vogelsbergkreis, um sensible Daten auszuspähen. Als die Frau anschließend die Einkäufe in ihren Pkw einlud, sprach das bislang unbekannte Pärchen die Vogelsbergerin an und erkundigte sich, ob sie im Kassenbereich fünf Euro verloren habe. Bei einer Nachschau im Geldbeutel, entwendeten die Täter unbemerkt die darin befindliche Bankkarte der Dame. Die 66-Jährige bemerkte den Diebstahl erst, nachdem sie ihre Einkäufe gänzlich eingeladen hatte und in ihr Fahrzeug gestiegen war. In dieser kurzen Zeit hoben Unbekannte bereits in einer nahegelegenen Bank einen vierstelligen Betrag von dem Konto der Frau ab. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

