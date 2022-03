Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mehrere Einbrüche in Bürogebäude - Versuchter Einbruch in Büroräume - Kennzeichendiebstahl

Fulda (ots)

Mehrere Einbrüche in Bürogebäude

Hünfeld. In der Nacht von Montag (21.03.) auf Dienstag (22.03.) kam es in der Kaiserstraße zu mehreren Einbrüchen:

In der Zeit zwischen 18 Uhr und 5.40 Uhr hebelten unbekannte Täter ein Fenster einer Bank auf und gelangten so in das Gebäudeinnere. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Die Schadenshöhe an dem Fenster ist aktuell nicht bekannt.

Eine nahegelegene Rechtsanwalts- und Notarkanzlei wurde in der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 2.45 Uhr zum Ziel von Einbrechern. Durch eine eingeschlagene Fensterscheibe gelangten die Täter in die Räumlichkeiten. Zum entstandenen Schaden sowie dem Diebesgut liegen derzeit noch keine abschließenden Erkenntnisse vor.

Ein weiterer versuchter Einbruch ereignete sich in der Zeit zwischen 20 Uhr und 10.45 Uhr in einer Fahrschule. Die Täter hebelten an der Eingangstür, die jedoch stand hielt. Der hierdurch entstandene Schaden ist derzeit noch unbekannt.

Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, ist aktuell noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise zu diesen Einbrüchen bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch in Büroräume

Fulda. Unbekannte versuchten in der Zeit zwischen Dienstag (08.03.) und Dienstag (22.03.) eine Scheibe eines Gewerbebetriebs in der Petersberger Straße zu zerstören. Aus bislang unbekannter Ursache ließen die Langfinger von einer weiteren Tatbegehung ab und flüchteten unerkannt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar.

Hinweise zu diesem Einbruchsversuch bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichendiebstahl

Ebersburg. In der Nacht von Samstag (19.03.) auf Sonntag (20.03.) entwendeten unbekannte Täter das hintere Nummernschild eines silberfarbenen Audi A 6. Der Pkw mit dem Kennzeichen FD-GL 1970 war zur Tatzeit auf einem Grundstück im Rieder Weg geparkt.

Hinweise zu diesem Kennzeichendiebstahl bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Stephan Messner

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell