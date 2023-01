Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Ricklingen: Jugendliche entreißen einer 93-Jährigen ihre Handtasche und verletzen sie schwer - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Sonntag, 29.01.2023, ist eine 93 Jahre alte Frau im hannoverschen Stadtteil Ricklingen von zwei Jugendlichen angegriffen und geschlagen worden. Außerdem wurde ihr die Handtasche entrissen. Im weiteren Verlauf konnte die Polizei zwei 14 und 16 Jahre alte Jugendliche antreffen, die im dringenden Tatverdacht stehen, die Seniorin ausgeraubt und schwer verletzt zu haben. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Ricklingen informierten Zeugen gegen 14:40 Uhr die Polizei und den Rettungsdienst über einen Vorfall im Kreipeweg. Wenige Minuten zuvor beobachteten sie zwei Jugendliche, die mit einer Damenhandtasche aus der Straße rannten. Kurz darauf fanden sie eine verletzte Seniorin in einer Unterführung zum Innenhof in Höhe des dortigen Pflegeheims vor. Die Zeugen versuchten noch, mit einem Pkw die Jugendlichen zu verfolgen. Jedoch verloren sie die beiden im Bereich der Gronostraße aus den Augen.

Zeitgleich versorgte der hinzugerufene Rettungsdienst die verletzte Seniorin vor Ort und brachte sie zur weiteren intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die 93-Jährige war so stark verletzt, dass sie keine Erinnerungen an die Tat und Täter mehr hatte. Aktuell schwebt die Seniorin nicht mehr in Lebensgefahr.

Die Verletzungen der Seniorin und die Auffindesituation deuten darauf hin, dass die 93-Jährige womöglich Schläge gegen den Kopf bekommen hat und zu Boden gestürzt ist. Anschließend wurde ihr die Handtasche mit privaten Gegenständen und Bargeld entwendet.

Im Rahmen der Fahndung durch die Polizei wurden zwei 14 und 16 Jahre alte Jugendliche angetroffen. Diese stehen im dringenden Tatverdacht, den Raub begangen zu haben. Die Einsatzkräfte brachten die Jugendlichen zur Identitätsfeststellung in die Polizeiwache Ricklingen. Nach der Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigte übergeben.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Raubes eingeleitet. Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Ricklingen unter der Telefonnummer 0511 109-3017 zu melden. /nash, bo

