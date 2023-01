Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hauswand beschmiert

Jena (ots)

In den vergangenen zwei Wochen beschmierten Unbekannte eine Hauswand am Carl-Zeiss-Platz. Dies teilte am Montagmittag ein Zeuge fest. Der oder die Unbekannten brachten mehrere Graffiti an der Hauswand auf. Eine Anzeige wurde aufgenommen

