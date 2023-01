LPI-J: Personenkontrolle

Weimar (ots) - Ein Zusteller stellte am Montagnachmittag ein bestelltes Päckchen vor eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Weimarer Altstadt ab. Als der eigentliche Adressat seine Lieferung an sich nehmen wollte, musste er feststellen, dass das bestellte Kleidungsstück offensichtlich auch den Wünschen eines anderen entsprach. Nicht nur, dass die Verpackung aufgerissen wurde, der darin befindliche Mantel im Wert von 180 Euro war auch weg. Rückfragen bitte an: ...

