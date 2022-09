Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Polizei Hameln nimmt an Hamelner Ausbildungsmesse teil

Hameln (ots)

Am diesem Wochenende, 16./17. September 2022, findet die Hamelner Ausbildungsmesse in der Rattenfängerhalle in Hameln statt.

Auch das "Team Nachwuchsgewinnung" der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden wird an beiden Tagen vor Ort sein und Fragen rund um das Thema Studium beantworten. Erstmals allerdings nicht mit einem Stand in der Rattenfängerhalle, sondern mit dem Nachwuchs-Mobil der Polizeiakademie Niedersachsen auf dem Gelände vor der Halle.

Die Öffnungszeiten der Ausbildungsmesse sind Freitag (16. September) von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr) und am Samstag (17. September) von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr.

