LPI-J: Hilfe

Weimar (ots)

Ein verwirrt wirkender älterer Mann fiel am Montag in der Weimarer Innenstadt auf. Polizeibeamte nahmen sich ihm an und versuchten zu helfen. Nach intensiver Recherche stellte sich heraus, dass er in einem Seniorenheim fehlte. Offensichtlich hatte er sich bei einem Spaziergang verlaufen. Wohlbehalten konnte er da wieder abgegeben werden.

