LPI-J: Diebstahl im Wohngebiet "Kleines Viadukt"

Saale-Holzland (ots) - In eine Gartenlaube brachen Unbekannte in der vergangenen Woche in Hermsdorf ein. Dabei gingen die Einbrecher allerdings leer aus. Nachdem sie die Tür zur Hütte aufgehebelt hatten, konnten sie im Inneren offenbar nichts Stehlenswertes finden. Ohne Beute entkamen sie anschließend unerkannt vom Tatort. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

