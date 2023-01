Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach besonders schwerem Fall des Diebstahls gesucht

Jena (ots)

Ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung der Täterlichtbilder sowie zur Öffentlichkeitsfahndung liegt vor.

Zwei unbekannte männlichen Täter beabsichtigten am 15.09.2022 aufgrund eines gemeinsam vorgefassten Tatentschlusses, sich ohne zu bezahlen in den Besitz eines dort in der Auslage des Elektronikmarktes in der Goethestraße in Jena befindlichen und mit einem Kabel elektronisch gesicherten Notebooks der Marke HP und zwei, nicht weiter gesicherten, Epiliergeräten der Marke Phillips im Wert von zusammen 1.697 Euro zu bringen. Entsprechend dieses Tatplans gingen die Täter auf überaus professionelle Weise vor, um sich in den Besitz der genannten Elektrogeräte des Elektronikmarktes zu bringen. Entsprechend des Tatplans erfolgte die Tat, um sich hierdurch eine nicht nur vorübergehende Einnahmequelle zu verschaffen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder gar den unbekannten Tätern geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Jena zu melden. Die Erreichbarkeit ist unter 03641 81 0 oder per Mail an ID.LPI.Jena@polizei.thueringen.de gegeben.

