Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Randalierer gestellt

Saale-Holzland (ots)

Nach mehreren Sachbeschädigungen an abgestellten Fahrzeuge in Kahla konnte die Polizei Saale-Holzland Sonntagnachmittag einen 40-jährigen Tatverdächtigen stellen. Zuvor hatte eine Dame mitgeteilt, soeben eine Gruppe Jugendlicher beobachtet zu haben, die eine Bierflasche in die Frontscheibe eines Pkw im Ölwiesenweg geworfen hatte. Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte die Gruppe im Bereich des Rosengartens angetroffen werden. Vor Ort durchgeführte Ermittlungen ergaben allerdings, dass es sich lediglich um Zeugen handelte. Weiteren Hinweisen folgend konnte schlussendlich der Tatverdächtige an der Saalebrücke am Sportplatz festgestellt werden. Der Mann muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

