Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fridingen an der Donau, Lkr. Tuttlingen) SpongeBob Graffiti (03./04.02.22)

Fridingen an der Donau (ots)

Ein offensichtlicher SpongeBob Fan ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 20 Uhr und 07 Uhr, im Ortsgebiet von Fridingen an der Donau aktiv gewesen. An mehreren Örtlichkeiten sprühte der Unbekannte mit roter Farbe die Figur Thaddäus Quentin Tentakel (grünlicher Tintenfisch) der SpongeBob Schwammkopf Serie auf Scheiben, Schilder, einen Stromverteilerkasten, in die Bushaltestelle und an eine Wand der Gemeinschaftsschule Obere Donau. Die Höhe des dadurch verursachten Schadens ist bislang nicht bekannt. Personen, die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Tuttlingen unter 07461 941-0, in Verbindung zu setzen.

