Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Seitingen.Oberflacht, Lkrs. TUT) Diebe klauen Bargeld aus Tresor

Seitingen-Oberflacht (ots)

Mehrere Hundert Euro Bargeld haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag aus einem Tresor eines Autohauses in der Tuttlinger Straße gestohlen. Wie die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, wurde das Schloss einer Tür aufgebrochen. Im Autohaus suchten die Täter offenbar gezielt ein Büro auf und machten sich dann an dem Tresor zu schaffen. Aus einer Registrierkasse stahlen sie zudem einen geringen Bargeldbetrag. Die Kriminalpolizei hat nach dem Einbruch eine Spurensicherung durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen hat die Polizei Tuttlingen übernommen. Sie bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 0741 9410.

