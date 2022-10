Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Mülltonnenbrand - Zeugen verhindern schlimmeren Sachschaden - Kinder ermittelt

Osnabrück (ots)

Am Freitag wurden Feuerwehr und Polizei gegen 18:20 Uhr in die Wasserwerkstraße gerufen. Im Bereich Margaretenkirche nebst angeschlossener Kita war eine Restmülltonne in Brand geraten. Anwohner hatten das Feuer entdeckt und den brennenden Müllbehälter vom Gebäude weggezogen, dadurch entstand nur geringer Sachschaden. Zuvor waren zwei Zwölfjährige dabei beobachtet worden, wie sie mit Böllern hantiert hatten. Beide Kinder wurden bei ihren Eltern aufgesucht und befragt. Das Feuer wurde demnach von Böllern entfacht, die gezielt in der Mülltonne platziert worden waren. Die Reste des Müllbehälters wurden von der Feuerwehr gelöscht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell