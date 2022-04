POL-NOM: Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorrades mit zwei Verletzten

Einbeck (ots) - Einbeck, 16.04.202, 12.30 Uhr (Be) - Am Samstag, den 16.04.2022, gegen 12.30 Uhr erkannte ein Streifenteam der Polizei Einbeck einen per Haftbefehl gesuchten Einbecker. Der 32-jährige ging gerade zu Fuß auf der Königsberger Straße entlang und war den Polizeibeamt*innen bekannt. Bei der Überprüfung der Person wurde festgestellt, dass dieser sogar ...

mehr