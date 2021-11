Polizei Bochum

POL-BO: 17-Jähriger bietet Zivilbeamten Cannabis an - Anzeige

Bochum (ots)

"Entschuldigung, kiffen sie zufällig?": Ein 17-jähriger Bochumer hat zwei Männern in Bochum-Hamme Cannabis angeboten - und große Augen gemacht, als sich die beiden als Polizeibeamte auswiesen.

Die Zivilpolizisten vom Einsatztrupp (ET) waren am Dienstagnachmittag, 16. November, zu Fuß in der Gahlenschen Straße auf Streife. Gegen 17.25 Uhr sprach der 17-Jährige die Beamten, die gerade an einer Fußgängerampel warteten, an und fragte, ob sie "zufällig kiffen würden". Es sei kein Problem für ihn, etwas zu besorgen.

Sofort zeigten die beiden Männer ihre Dienstausweise und gaben sich als Polizeibeamte zu erkennen. Bei einer Durchsuchung fanden sie mehrere Tütchen mit Cannabis. "Mies gelaufen", resümierte der 17-Jährige.

Die Beamten nahmen den Jugendlichen mit auf die Wache und schrieben eine Anzeige. Nach Abschluss der Maßnahmen übergaben die Polizisten den 17-Jährigen seinen Erziehungsberechtigten.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell