BPOLI-KN: Auseinandersetzung am Stadtbahnhof Friedrichshafen - Bundespolizei sucht Zeugen

Am 30.07.2022 um ca. 15:25 Uhr kam es am Stadtbahnhof Friedrichshafen zu einer Auseinandersetzung zwischen Zugreisenden. Nach Halt des Zuges RE 4217 (Laufweg: Ulm Hbf - Lindau Hbf) soll eine 34-jährige Frau von einem noch unbekannten Reisenden beim Ausstieg aus dem Zug geschubst worden sein und dabei zu Fall gekommen sein. Die Frau ist nach bisherigen Erkenntnissen hierbei leicht verletzt worden. Der unbekannte Reisende wird wie folgt beschrieben: ca. 30 - 40 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kurze schwarze lockige Haare, 3-Tage-Bart. Der Mann soll einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz sowie einen schwarzen Rucksack mit roten Details getragen haben. Der Mann soll in Begleitung einer weiblichen Reisenden gewesen sein, die wie folgt beschrieben wird: schlank, ca. 160 cm groß, dunkelbraunes schulterlanges Haar. Die Frau soll ein weißes Kleid getragen haben. Die beiden Gesuchten könnten sich nach der Auseinandersetzung in Richtung Riedleparkstraße begeben haben. Die Bundespolizei bittet um Mithilfe: Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit dem Ereignis in Verbindung stehen? Wer kann sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben?

Die zuständige Bundespolizeiinspektion Konstanz kann erreicht werden unter der Rufnummer 07531 / 1288 - 0. Hinweise nimmt die Bundespolizei auch unter der kostenfreien Hotline 0800 6 888 000 entgegen.

