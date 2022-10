Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Ein Schwerverletzter nach Vorfahrtsverstoß - Verursacher flüchtig

Osnabrück (ots)

Am Freitag gegen 16:40 Uhr befuhr ein 32-jähriger Osnabrücker mit seinem Krad die Wittekindstraße in stadtauswärtige Richtung. Auf der linken von zwei Geradeausspuren passierte er bei grüner Lichtzeichenanlage die Eisenbahnunterführung, um weiter in Richtung Alte Poststraße / Bohmter Straße zu fahren. Ein Mercedes, der die Alte Poststraße in stadteinwärtige Richtung befuhr, beabsichtigte nach links in die Buersche Straße abzubiegen. Dabei missachtete er die Bevorrechtigung des Motorradfahrers und fuhr auf dessen Fahrstreifen. Der 32-Jährige konnte einen Zusammenstoß nur durch ein Ausweichmanöver verhindern, stürzte daraufhin jedoch. Der Mann zog sich schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sein Motorrad der Marke Kawasaki musste abgeschleppt werden. Der verursachende Mercedes entfernte sich in Richtung Buersche Straße.

Das flüchtige Fahrzeug wird wie folgt beschrieben:

- Hersteller: Mercedes - Modell: A-Klasse oder B-Klasse - Farbe: grau bis silbern - älteres Baujahr - blaue Aufschrift auf der Beifahrertür - Zulassung aus Osnabrück "OS-??"

Wer Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben kann, meldet sich bitte beim Zentralen Verkehrsdienst der Polizei unter 0541/327-2515.

