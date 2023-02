Polizei Hamburg

POL-HH: 230223-2. Motorradfahrer bei Verkehrsunfall auf der Autobahn 25 in Hamburg-Allermöhe verstorben

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 22.02.2023, 20:37 Uhr

Unfallort: Hamburg-Allermöhe, Bundesautobahn (BAB) 25 Richtung Westen, zwischen Anschlussstelle (AS) HH-Nettelnburg und HH-Neuallermöhe-West

Gestern Abend ist ein 24-jähriger Motorradfahrer auf der BAB 25 nach einem Verkehrsunfall verstorben. Der Verkehrsunfalldienst Süd (VD 42) hat die Ermittlungen übernommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der Motorradfahrer auf seiner BMW R1200-GS die BAB 25 in Fahrtrichtung Westen. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr er zwischen den Anschlussstellen einem vorausfahrenden Dacia auf und stürzte in Folge dessen. Im Anschluss wurde er von zwei hinter ihm fahrenden Pkw überrollt. Der Motorradfahrer erlitt derart schwere Verletzungen, denen er noch am Unfallort erlag.

Durch den Zusammenstoß entstand auch an dem hinterherfahrenden Auto, das dem Gestürzten nicht mehr ausweichen konnte, ein erheblicher Sachschaden, woraufhin der Fahrer seinen Opel auf einem an von der Autobahn abgehenden Wirtschaftsweg abstellte. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt vom Unfallort, konnte jedoch noch auf der Autobahn von einer Funkstreifenwagenbesatzung angehalten und vorläufig festgenommen werden. Da sich bei ihm Hinweise ergaben, dass er sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol geführt hatte, wurde bei dem 42-jährigen Georgier eine Blutprobe entnommen. Ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest mit knapp über 1,0 Promille erhärtete den Verdacht der Beamten. Des Weiteren ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Da der Georgier zudem verdächtigt ist sich illegal in Deutschland aufzuhalten, führten ihn die Beamten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, zur Überstellung an die Ausländerbehörde, dem Untersuchungsgefängnis zu.

Der Verkehrsunfalldienst Süd übernahm unmittelbar die Ermittlungen und zog für die Unfallrekonstruktion einen Sachverständigen hinzu. Auch ein 3D-Scanner des Landeskriminalamtes 38 kam hierbei zum Einsatz.

Das Kriseninterventionsteam (KIT) des Deutschen Roten Kreuzes übernahm für die Angehörigen, sowie für betroffene Augenzeugen und Ersthelfer die psychosoziale Akuthilfe.

Die BAB 25 In Richtung Westen war für die Unfallaufnahme und für die abschließenden Aufräumarbeiten ab der AS Nettelnburg bis heute Morgen, 05:41 Uhr gesperrt. Aufgrund der Uhrzeit kam es nur zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell