Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - Fahrzeug gerät in Brand - handelte es sich um Brandstiftung?

Mannheim (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Donnerstagabend gegen 23:45 Uhr ein im Bereich der Brandenburger Straße im Stadtteil Vogelstang geparkter Volkswagen in Brand. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen, dennoch entstand ein Totalschaden am Fahrzeug. An einem daneben geparkten Fiat entstand durch die Brandhitze ebenfalls Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Es besteht der Verdacht der mutwilligen Brandlegung, sodass Zeugen dringend gebeten werden, sich unter 0621 71849-0 beim zuständigen Polizeirevier Mannheim-Käfertal zu melden.

