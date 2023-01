Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen (Rhein-Neckar-Kreis) - Frontalzusammenstoß auf L 599

Reilingen (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Am späten Abend des 05.01.2023 kam es an der Kreuzung L 723 / L 599 in Reilingen zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Eine 33-jährige Nissan-Fahrerin fuhr auf der L 599 von Hockenheim nach Reilingen und kam aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, wo es im Kreuzungsbereich zur L 723 zum frontalen Zusammenstoß mit einem 54-jährigen Opel-Fahrer kam. Beide Fahrzeugführer wurden verletzt und in ein nahes Krankenhaus gebracht, an den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 35.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es für einen Zeitraum von rund zwei Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter 0621 174-4222 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell