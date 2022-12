Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - KFZ an der ´s-Heerenberger Straße beschädigt worden

Emmerich am Rhein (ots)

Am Freitag (02. Dezember 2022) kam es gegen 23:30 Uhr an der s-Heerenberger zu einer Unfallflucht. Der Fahrzeugbesitzer eines grauen Ford Transit Connect hatte sein Fahrzeug in einer Parkbucht abgestellt gehabt, wo es durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer am hinteren linken Kotflügel sowie am linken Außenspiegel beschädigt wurde. Ein Zeuge, welcher zur Tatzeit einen lauten Knall gehört hatte und aus dem Fenster gesehen hatte, gab an, dass ein weißer Lieferwagen kurz neben dem Fahrzeug gehalten habe und dann seine Fahrt fortgesetzt habe. Der Unfallverursacher entfernte sich somit vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

