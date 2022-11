Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrraddiebstahl - Zeugensuche

Ilmenau (ots)

Ein oder mehrere Unbekannte verschafften sich zwischen dem 31.10.2022, gegen 18.00 Uhr und dem heutigen Morgen, gegen 09.00 Uhr Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Bertholt-Brecht-Straße. Aus dem dortigen Fahrradabstellraum entwendete der Täter ein E-Bike der Marke Cube Modell Reaction Hybride One im Wert von ca. 3.000 Euro. Die Polizei ermittelt in dem Fall und sucht Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder den Verbleib des Beuteguts haben (Tel. 03677-601124/Bezugsnummer 0269350/2022). (db)

