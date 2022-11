LPI-GTH: Unfall mit Personenschaden

Arnstadt (ots) - In der Zeit vom 28.10.2022, 17.00 Uhr bis zum 02.11.2022, 08.00 Uhr wurde durch den oder die unbekannten Täter ein grauer Skoda Fabia in der Bärwinkelstraße, Höhe Hausnummer 26, Ecke Dr.-Robert-Koch-Straße beschädigt. Hierbei wurde mit einem unbekannten spitzen Gegenstand die Beifahrerseite des Fahrzeuges zerkratzt, sodass ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1000 Euro entstand. Die Polizei ...

mehr